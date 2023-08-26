Автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии: пострадали 15 человек, в том числе семеро детей

Четверо пострадавших госпитализированы в очень тяжелом состоянии.

На севере Италии произошло ДТП: автобус с украинцами столкнулся с фурой, в результате чего 15 человек получили повреждения, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ANSA.

Авария произошла 25 августа вечером на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим фрукты и овощи.

Установлено, что автобус врезался в бок фуры из-за внезапного заноса. Это могло произойти из-за того, что внимание водителя отвлекли или из-за технических проблем.

Большинство пассажиров автобуса после аварии самостоятельно выбрались из него, еще около десятка освободили спасатели.

По данным местных властей, в результате аварии пострадали 15 человек, в том числе семеро детей. Четверо пострадавших госпитализированы в очень тяжелом состоянии.

Еще 27 пассажиров, находившихся в автобусе, в результате ДТП не пострадали.

Напомним, вечером 22 августа вблизи села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области столкнулись ВАЗ с грузовым автомобилем DAF. В салоне легковушки было 12 человек. Все они погибли. Среди погибших – шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.

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