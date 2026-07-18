Автобус с украинками попал в жуткое ДТП в Чехии: почти полсотни пострадавших, первые детали

ДТП с участием автобусов в Чехии

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В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Чехии пострадали две гражданки Украины.

Об этом сообщило консульство Украины в Брно в комментарии телеканалу Freedom.

По информации консульского учреждения со ссылкой на чешскую дорожную полицию, обе украинки получили легкие травмы. После осмотра врачами они не нуждались в госпитализации и продолжили свое путешествие.

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Как сообщило чешское издание ČT24, в общей сложности в результате аварии пострадали 47 человек.

По данным чешских спасательных служб, семеро пассажиров получили травмы средней или тяжелой степени, еще 25 человек получили легкие травмы. Еще 15 пассажиров после медицинского осмотра оставили на месте происшествия с рекомендацией обратиться к врачам в случае ухудшения самочувствия.

Авария произошла недалеко от села Олексовице в Знойемском районе.

По предварительным данным полиции, автобус, двигавшийся по главной дороге, столкнулся с другим автобусом, выезжавшим с второстепенной дороги.

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Оба водителя прошли проверку на алкоголь — результаты тестов оказались отрицательными.

Правоохранительные органы выясняют окончательные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее в Польше недалеко от города Новый Томишль (Великопольское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое граждан Украины.

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