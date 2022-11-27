Автобус с украинскими военными разбился на границе Латвии и Эстонии: видео

Перевозка осуществлялась по заказу эстонского военного ведомства, в автобусе находились 26 пассажиров.

Вечером 26 ноября вблизи города Айнажи в Латвии попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, перевозивший украинских военных. В результате аварии погиб водитель автобуса, а 26 пассажиров получили различные повреждения. Трое из них нуждаются в серьезной медицинской помощи.

Об аварии сообщили в воскресенье, 27 ноября, в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

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“Силы обороны выражают соболезнования родным и близким водителя автобуса. В результате аварии один военнослужащий Сил обороны Эстонии получил ранение и был доставлен в больницу для обследования. Другие пассажиры, пострадавшие в результате аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении эстонского военного ведомства.

В латвийском издании Delfi уточнили, что ДТП произошло при сложных погодных условиях во время снегопада.

На автодороге А1 (Via Baltica) пассажирский автобус Scania, следовавший из Таллинна в Ригу, столкнулся с грузовиком с эстонскими номерами.

Kravas mašīnas un pasažier autobusa avārija #Aināži ( #Latvija ). 1 bojā gājušais, 26 ievainoties (3 smagā stāvoklī). pic.twitter.com/JMA96y3XCU — BreakingLV (@breakinglv) November 26, 2022

Авария произошла примерно в 2 километрах от границы с Эстонией. Помощь латвийским спасателям и медикам оказывали эстонские коллеги.

Второй водитель автобуса, попавший в больницу с переломом ноги, рассказал, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что программы обучения для украинских военных в Эстонии будут продолжаться.

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