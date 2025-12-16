Автобус с украинцами опрокинулся в Словакии: что известно о последствиях

Автобус с украинцами перевернулся на трассе D1 в Словакии Фото иллюстративное / © pixabay.com

В Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ночь на 16 декабря произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, перевозившего пассажиров из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на консула посольства Украины в Словакии, передает Укринформ.

Авария произошла около 3 часов ночи из-за сложных погодных условий: автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок. В транспортном средстве находились 10 пассажиров и два водителя, все — граждане Украины.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.

По данным словацкой полиции, две пассажирки получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Другие участники путешествия не нуждались в медицинской помощи и впоследствии продолжили путь другим транспортом.

По факту аварии начато расследование. Тест водителя на содержание алкоголя показал отрицательный результат.

Инцидент находится под контролем посольства Украины в Словакии, отметили в министерстве.

Напомним, ранее речь шла о ДТП под Днепром. Там школьный автобус столкнулся с микроавтобусом. Погибли мужчины. Среди пострадавших есть дети.