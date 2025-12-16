- Дата публикации
Автобус с украинцами опрокинулся в Словакии: что известно о последствиях
МИД Украины сообщает о ДТП с украинским автобусом вблизи Братиславы. Начато расследование, водитель трезв.
В Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ночь на 16 декабря произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, перевозившего пассажиров из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на консула посольства Украины в Словакии, передает Укринформ.
Авария произошла около 3 часов ночи из-за сложных погодных условий: автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок. В транспортном средстве находились 10 пассажиров и два водителя, все — граждане Украины.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.
По данным словацкой полиции, две пассажирки получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Другие участники путешествия не нуждались в медицинской помощи и впоследствии продолжили путь другим транспортом.
По факту аварии начато расследование. Тест водителя на содержание алкоголя показал отрицательный результат.
Инцидент находится под контролем посольства Украины в Словакии, отметили в министерстве.
