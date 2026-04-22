Автобус с украинцами попал в ДТП в Болгарии: люди погибли на месте, много раненых
В Болгарии автобус с украинцами внезапно поехал назад и наехал на своих пассажиров. В результате аварии есть погибшие и раненые.
В Болгарии произошло смертельное ДТП с участием автобуса с гражданами Украины. По предварительным данным, два человека погибли, еще по меньшей мере 16 получили ранения.
Об этом сообщает местное издание Novinite.
Инцидент произошел на трассе Бургас — Малко-Тырново вблизи пункта пропуска на границе с Турцией. Автобус, в котором находились 37 пассажиров и два водителя — все граждане Украины, — остановился из-за нехватки горючего.
После этого пассажиры вышли из транспортного средства и собрались позади него. В какой-то момент автобус неожиданно начал двигаться задним ходом, наехал на людей и взлетел в придорожный кювет.
По словам следователей, транспортное средство было неисправно из-за отсутствия горючего, а движение назад началось внезапно.
В результате наезда двое пассажиров погибли, еще 16 получили травмы, часть из них тяжелые. Шестерых пострадавших госпитализировали в больницы в Бургасе, еще десять доставили в центр неотложной помощи в Малко-Тырново.
Других пассажиров временно разместили в дневном центре в приграничном городе, где им была оказана медицинская помощь и предметы первой необходимости.
По информации местных властей, автобус направлялся в Турцию и перевозил граждан Украины, в том числе беженцев, проживавших в Бургасе.
После наезда автобус опрокинулся, однако всех пассажиров и водителей удалось эвакуировать. Части пострадавших, в том числе детям, оказали помощь на месте, после чего их направили в медучреждения.
Водителя автобуса задержали правоохранители. Продолжается расследование обстоятельств аварии.
