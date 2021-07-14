Автобус сгорел дотла: в Италии водитель героически спас 25 школьников от пожара

Автобус, в котором ехали дети, вспыхнул в туннеле.

В Италии во вторник, 13 июля, по дороге в летний лагерь водитель спас 25 несовершеннолетних пассажиров от пожара, полностью уничтожившего автобус.

Об этом сообщает Lecco Notizie.

Отмечается, что автобус со школьниками от 14 до 16 лет как раз заехал в тоннель в Варенне, когда Мауро Маскетти заметил неисправность.

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Мужчина остановился и эвакуировал детей в безопасное место. Вскоре после этого автомобиль загорелся. На место прибыли пять пожарных команд, которые потушили пламя.

В то же время семь подростков госпитализировали, поскольку они могли вдохнуть дым. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за взрыва покрышки.

"Все могло завершиться массовым кровопролитием. Этот водитель был на высоте: он понял, что что-то не так, и быстро высадил 25 детей (...). Героизм, высокий профессионализм, хладнокровие... жест, который заслуживает вознаграждения. Дети напуганы, но все в порядке", — рассказал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

Ранее в Киеве чрезвычайники с полицейскими спасли двух детей из пожара. Оба малышей сильно наглотались дыма.

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