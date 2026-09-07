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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Автобус со школьниками сорвался в 30-метровое ущелье: по меньшей мере 25 погибших

На острове Фогу в Кабо-Верде автобус с детьми и подростками взлетел с горной дороги в ущелье глубиной около 30 метров — погибли не менее 25 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © pixabay.com

На острове Фогу в Кабо-Верде произошла масштабная автобусная авария, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Inforpress.

Авария произошла поздно вечером в субботу на горной дороге на севере острова. Автобус съехал с проезжей части и упал примерно на 30 метров в стремительное ущелье.

Среди пассажиров было много учащихся начальной и средней школы, а также подростков. Несколько пострадавших доставили в региональную больницу Сан-Франсишку-де-Ассиш на острове Фогу.

Представители образовательной сферы уточнили, что поездку не организовывали местные школы. По их данным, это была ежегодная частная экскурсия, организованная водителем автобуса.

Сам водитель также погиб в результате аварии.

Напомним, что ранее смертельная авария произошла в Венгрии. На трассе М3 опрокинулся польский пассажирский автобус. В результате ночной аварии погибли 12 человек, еще по меньшей мере 10 получили ранения разной степени тяжести.

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