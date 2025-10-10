- Дата публикации
Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком: детали аварии
Полиция расследует причины и обстоятельства аварии.
Сегодня утром, 10 октября, в Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. По меньшей мере семь человек получили травмы.
Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на представителя районного штаба Государственной пожарной службы в Пуцке Мацея Купца.
Авария произошла на отрезке дороги между Лесневым и Дажлюбом Поморского воеводства. В автобусе находилось около 50 пассажиров. Большинство из них – дети, которые направлялись в школу.
По данным заместителя комиссара Анны Банашевской-Ящик из полиции Поморского воеводства, семь человек получили травмы: шесть учеников и один взрослый. Пострадавших госпитализировали в медучреждение. Один 15-летний парень имеет травму позвоночника.
Полиция расследует причины и обстоятельства аварии. Предварительно автобус пытался объехать грузовик с включенной аварийной сигнализацией. Во время маневра грузовик сдвинулся с места и столкнулся с автобусом. После столкновения с грузовиком автобус съехал в кювет.
