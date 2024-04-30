Автобус сорвался с горной дороги: в Перу произошла смертельная авария – 25 жертв (фото)

В Перу автобус с пассажирами слетел в овраг.

На севере Перу (Южная Америка) произошла смертельная авария – пассажирский автобус с 50 людьми сорвался с горной дороги и упал в овраг. Известно, что 25 человек погибли и более десяти получили ранения.

Об этом пишет South China Morning Post.

Авария произошла поздно вечером, 28 апреля в регионе Кахамарка, в горах Анд. Автобус упал в пропасть глубиной примерно 200 метров и оказался на берегу реки. Некоторых пассажиров снесло горным потоком воды.

В Перу произошла смертельная авария с пассажирским автобусом /Фото: полиция Перу

На месте ДТП работали спасательные команды и пожарные, эвакуировавшие пострадавших в больницу. Правоохранители проверяют, был ли автобус годным к эксплуатации.

Муниципалитет Селендина объявил двухдневный траур по погибшим.

В Перу произошла смертельная авария с пассажирским автобусом /Фото: полиция Перу

В Перу произошла смертельная авария с пассажирским автобусом /Фото: полиция Перу

Как пишет издание, на дорогах Перу часто происходят аварии из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия дорожных знаков и несоблюдения правил дорожного движения. Так, в течение прошлого года в результате аварий погибли 3100 человек.

Напомним, в Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета – есть жертвы (видео).

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