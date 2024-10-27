Автобус столкнулся с прицепом грузовика: погибли 24 человека, есть раненые

Прицеп грузовика отсоединился на шоссе, в этом момент там ехал автобус.

В Мексике после столкновения с прицепом грузовика, который транспортировал кукурузу, перевернулся автобус. В результате ДТП погибли 24 человека, пятеро получили ранения.

Об этом сообщило агентство АР.

Стало известно, что чрезвычайная ситуация произошла в ночь на пятницу. Автобус выезжал из Тепика в штате Наярит в направлении Сьюдад-Хуареса.

Координатор Национальной гвардии в Сакатекасе Хуан Манрикес Морено сообщил в видеообращении, что прицеп грузовика отсоединился на шоссе, и пассажирский автобус после столкновения опрокинулся на правую сторону.

Генеральный секретарь правительства Сакатекаса Родриго Рейес Мугерса выразил соболезнования семьям жертв аварии: «Мы выражаем нашу солидарность и соболезнования всем семьям и людям, потерявшим близких в этой несчастной аварии». Он отметил, что дорога, где произошла авария, была закрыта из-за оцепления территории правоохранителями.

Напомним, в Покровском районе маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП. Погиб водитель, 10 пассажиров получили ранения.

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