Автобус упал с 150-метровой высоты: есть погибшие, более 30 человек травмированы

Событие произошло на одной из горных дорог, известных своей опасностью для транспорта.

На западе Непала, в районе Сурхет пассажирский автобус упал со 150-метровой высоты, в результате чего погибли четыре человека, еще 30 получили травмы.

Об этом сообщает информационное агентство UNI со ссылкой на местных правоохранителей.

По словам спикера полиции Бирендры Бишвокармы, автобус, в котором находились 34 пассажира, взлетел с трассы. Скорее всего, причина аварии — нарушение водителем скоростного режима. По меньшей мере, трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.

В Непале горные дороги часто становятся местом смертельных ДТП, в которых ежегодно гибнут сотни людей.

Напомним, в киевском метро 6 ноября внезапно стало плохо мужчине. Его пытались реанимировать полицейские и медики скорой, однако спасти жизнь не удалось. Пассажир скончался на станции "Почтовая площадь".

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