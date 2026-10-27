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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Автобус слетел с горной дороги и упал с 20-метрового склона: десятки пострадавших

Пассажирский автобус сорвался со склона вблизи Барселоны — десятки получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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ДТП в Испании.

ДТП в Испании. / © Associated Press

В Испании автобус после столкновения с легковым автомобилем слетел с горной дороги и упал с 20-метрового склона. В результате аварии пострадали 83 человека, семеро из них получили тяжелые травмы.

Об этом сообщили Sky News и Associated Press.

Отмечается, что ДТП произошло на узкой извилистой горной дороге в муниципалитете Фогарс-де-Монтклус между Барселоной и Жироной. После столкновения с легковушкой автобус съехал с дороги и скатился вниз по склону.

По данным экстренных служб Каталонии, 24 пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства и причины аварии выясняется полицией.

Представитель каталонской пожарной службы Санти Льонарт рассказал, что местность, где автобус попал в ДТП, очень неровная, труднодоступная и нестабильная. Транспортное средство зажало между скалами и деревьями, что затруднило спасательную операцию. В то же время, растительность смягчила падение и не дала автобусу скатиться еще ниже.

На место аварии направили 23 автомобиля скорой помощи и два медицинских вертолета. К спасательной операции привлекли медиков, спасателей, специалистов по горному спасению и команде психологической поддержки.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают. Экстренные службы также обследовали прилегающую территорию, чтобы убедиться, что в результате аварии нет других пострадавших.

Как сообщалось, в Пакистане пассажирский автобус на скорости влетел в фургон. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек, а около 20 человек получили серьезные травмы. По словам медиков, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

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