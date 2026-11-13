Автомобиль бывшего спикера Азарова взорвался в Москве: что известно

В Москве взорвалась машина пропагандиста Заворотного — подробности

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В Москве взорвался автомобиль, который, по предварительным данным, принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова Сергею Заворотному. Сообщается, что мужчина выжил.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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По предварительным данным, взрывчатку установили под сиденьем водителя. Устройство взорвалось через несколько минут после того, как автомобиль выехал со двора.

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Сообщается, что Заворотный остался жив. Его доставляют в больницу.

В Москве взорвалась машина пропагандиста Заворотного — подробности

В Москве взорвалась машина пропагандиста Заворотного — подробности

Что известно о Сергее Заворотном

Сергей Заворотный — пропагандист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Государственной думы РФ, а также бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.

На протяжении многих лет Заворотный распространял антиукраинские нарративы. В частности, он называл Революцию достоинства «государственным переворотом» и утверждал, что Украина якобы находится под внешним управлением Запада.

Кроме того, он возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист» и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».

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Как сообщает Exilenova+, ещё в 2020 году имя Заворотного упоминалось в отчёте Комитета по разведке Сената США. В документе его назвали офицером Службы внешней разведки РФ, причастным к российским операциям влияния.

Американская разведка также связывала Заворотного с воинской частью № 33949, которую связывают со Службой внешней разведки России.

Заворотный также регулярно появлялся в эфирах прокремлевских СМИ, где распространял выгодные российским властям тезисы и поддерживал политику Кремля.

Напомним, ранее в российском поселке Шушары под Санкт-Петербургом прогремел взрыв в салоне автомобиля. В результате взрыва погиб полковник армии РФ, ещё один человек получил ранения.

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