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Автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах и убил четырех человек
В Нидерландах автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах: погибли четыре человека
В южной части Нидерландов произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием группы школьников, находившихся на велосипедной прогулке. В результате наезда автомобиля погибли четыре человека, среди них — трое детей.
Об этом сообщает АР.
Среди погибших — трое детей
Трагедия произошла 11 июня вблизи населенного пункта Фогелварде, примерно в 200 км к югу от Амстердама.
По данным правоохранителей, автомобиль врезался в группу велосипедистов, участвовавших в школьном кемпинге. На месте аварии погибли двое детей и взрослый сопровождающий.
Еще четверо детей получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницы Нидерландов и соседнюю Бельгию. Позже один ребенок из пострадавших скончался в больнице Роттердама.
Общее число жертв возросло до четырех человек.
В группе было 14 учащихся
По информации полиции, в поездке принимали участие 14 учеников начальной школы из города Аксел и двое взрослых сопровождающих.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и причины аварии.
Полиция задержала 19-летнего мужчину
Правоохранители сообщили о задержании 19-летнего мужчины, который может быть причастен к инциденту. В то же время в полиции пока не уточняют, находился ли он за рулем автомобиля во время аварии.
Расследование продолжается.
Подобные ДТП с большим количеством велосипедистов в Нидерландах происходят очень редко. Страна известна развитой велосипедной инфраструктурой, а большинство дорог оборудованы отдельными велодорожками.
Напомним, в Киеве произошла смертельная авария. На Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.
Погибли четыре человека — 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательница детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Еще три человека получили травмы.