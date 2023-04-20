Автомобиль забросило на крышу магазина, а квартира осталась без стен: последствия мощного взрыва в Белгородской области (фото, видео)

Свидетели сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу местного магазина.
Жители российского Белгорода 20 апреля вечером сообщили о сильном взрыве в городе и о образовавшейся после него воронке.
Видео из поврежденной квартиры уже появилось в местных телеграмм-каналах.
Также найдены обломки.
Свидетели сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу местного магазина "Пятерочка".
Местные жители сообщают о громком свисте, который слышен перед взрывом.
Более того, жители Белгорода сообщили, что взрыв был такой мощности, что один из находившихся у взрыва автомобилей был заброшен ударной волной на соседний магазин.
Перед взрывом в Белгороде канал мониторинга вражеской авиации сообщал об активности тактической авиации врага у границы с Харьковщиной и угрозе применения управляемых авиационных бомб. Так что, возможно, вместо удара по приграничье Харьковщины россияне обстреляли свой Белгород.
Напомним, накануне в том же Белгороде исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар.
Читайте также:
- В России заявили об "атаке беспилотника с бомбой" на аэропорт в Белгороде
- Взять спирт, чем и нижнее белье: россиян призывают сложить тревожный чемоданчик на случай эвакуации
- В Белгороде "расцвело" несколько "хлопков": власти заявляют об "обстреле" (фото)