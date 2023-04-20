Автомобиль забросило на крышу магазина, а квартира осталась без стен: последствия мощного взрыва в Белгородской области (фото, видео)

Свидетели сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу местного магазина.

Жители российского Белгорода 20 апреля вечером сообщили о сильном взрыве в городе и о образовавшейся после него воронке.

Видео из поврежденной квартиры уже появилось в местных телеграмм-каналах.

Также найдены обломки.

Свидетели сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу местного магазина "Пятерочка".

Местные жители сообщают о громком свисте, который слышен перед взрывом.

В российском Белгороде произошел мощный взрыв

Более того, жители Белгорода сообщили, что взрыв был такой мощности, что один из находившихся у взрыва автомобилей был заброшен ударной волной на соседний магазин.

Перед взрывом в Белгороде канал мониторинга вражеской авиации сообщал об активности тактической авиации врага у границы с Харьковщиной и угрозе применения управляемых авиационных бомб. Так что, возможно, вместо удара по приграничье Харьковщины россияне обстреляли свой Белгород.

Напомним, накануне в том же Белгороде исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар.

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