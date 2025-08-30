Автор Gangnam Style загремел под следствие: в чем обвиняют певца PSY

Певец PSY

Южнокорейский артист PSY, настоящее имя которого Пак Чже Сан, обвиняется в нарушении медицинского законодательства. По данным полиции, автор и исполнитель хита Gangnam Style мог получать рецептурные психотропные препараты через посредников, избегая личных визитов к врачу.

Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

Полиция района Содемун в Сеуле расследует дело против 47-летнего певца PSY и врача университетской клиники. Оба подозреваются в том, что с 2022 года артист мог незаконно получать рецепты на такие препараты, как Xanax и Stilnox, без личных консультаций. В некоторых случаях медикаменты якобы забирали менеджера певца и другие доверенные лица.

Расследование началось после анонимного сообщения. Правоохранители уже провели обыск в клинике и изъяли медицинскую документацию. Согласно действующему законодательству, выдача рецептов через третьих лиц является противозаконной.

Что известно о лекарствах

Xanax и Stilnox применяются при бессоннице, депрессии и тревожных состояниях. Эти психотропные препараты имеют высокий риск вызывать зависимость, поэтому их назначение возможно только после очного врача.

Позиция врача и агентства

Врач, подозреваемый в нарушении, отрицает обвинения, заявляя, что лечение могло происходить дистанционно.

Тем временем агентство P Nation, представляющее PSY, в комментарии для СМИ назвало ситуацию «ошибкой и упущением». Представители артиста подтвердили, что певец действительно имеет хроническое расстройство сна и принимает снотворные по рекомендации врача. В то же время они настаивают, что официального посреднического назначения не было, хотя иногда лекарства действительно забирали другие лица.

Расследование продолжается, окончательное решение о возможных санкциях еще не принято.

Что известно о PSY

Отметим, что южнокорейский певец, рэпер PSY (Пак Чже Сан) является продюсером и шоуменом.

Он родился 31 декабря 1977 года в Сеуле. Всемирную славу снискал после выхода Gangnam Style в 2012 году, который стал символом глобальной популярности K-pop.

Напомним, в 2017 году автор хита Gangnam Style Psy поразил всех сразу двумя клипами. Работы оценили пользователи, однако успеха Gangnam Style автору не принесли.