Автор законопроекта об "одержимости Трампом" задержан по обвинению в секс-преступлении

Сенатор-республиканец был задержан после того, как он договорился о встрече с 17-летней девушкой, а это оказался полицейский под прикрытием.

В США полиция 18 марта арестовала сенатора-республиканца штата Миннесота Джастина Айкорна – автора законопроекта о "синдроме одержимости Трампом" – за вероятное склонение несовершеннолетней к проституции.

Об этом сообщает The Guardian.

Айкорн приехал на встречу с 17-летней девушкой, с которой он познакомился в Интернете. Как сообщили в полиции, 40-летний республиканец считал, что общается с девушкой, но на самом деле его собеседниками были детективы департамента полиции города Блумингтон. Поэтому сенатора задержали и взяли под стражу.

Айкорн, женатый и у когорого есть четверо детей, теперь столкнусь с уголовными обвинениями в склонении несовершеннолетней к проституции.

"Если вы, будучи 40-летним мужчиной, приезжаете в район Оранжевого комбинезона (Orange Jumpsuit District) с намерением заняться сексом с чьим-то ребенком, то должны понимать, что мы вас посадим", – заявил начальник полиции Блумингтона Букер Ходжес.

Республиканцы Миннесоты призвали Айкорна уйти в отставку, назвав сообщения "шокирующими".

"У Джастина впереди сложный путь, и ему нужно сосредоточиться на своей семье", — говорится в заявлении фракции.

Республиканская партия штата также призвала сенатора подать в отставку из-за "серьезности" обвинений.

Что известно о законопроекте о "синдроме одержимости Трампом"?

Отмечается, что Айкорн – один из пяти соавторов представленного на этой неделе законопроекта, который классифицирует "синдром одержимости Трампом" как психическое заболевание. Сторонники президента США часто используют этот термин для высмеивания либералов, которые якобы настолько одержимы Трампом, что это граничит с психическим расстройством.

В законопроекте "синдром одержимости Трампом" определяется как "острое проявление паранойи у обычно нормальных людей в ответ на политику и президентство Дональда Дж. Трампа. Симптомы могут включать общую истерию, вызванную Трампом, что ведет к неспособности отличить обоснованные политические разногласия от признаков психической патологии". Проявлениями синдрома могут быть "интенсивная враждебность" к Трампу или "открытые акты агрессии и насилия в отношении кого-либо, кто поддерживает Дональда Трампа или что-либо, что символизирует его".

Этот законопроект вызвал национальный резонанс и критику со стороны демократов.

К слову, 17 марта из Украины экстрадировали бывшего немецкого военного Бена Р., воевавшего в составе ВСУ, из-за подозрений в изнасиловании женщин и распространении изображений сексуального насилия, в том числе детей.