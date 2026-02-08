Автослесарь ввел в заблуждение политическую элиту целой страны: как ему это удалось

Австослюсар притворялся саудовским принцем / © Associated Press

В Ливане группу политиков, среди которых были члены парламента, обманул человек, выдававший себя за саудовского принца. Вмешательство «принца» даже повлияло на голосование при назначении премьер-министра страны.

Об этом пишет Financial Times.

Как установило следствие, за аферой стояли двое жителей северного региона Аккар: автослесарь Мустафа аль-Хасиан, который выполнял роль «принца Абу Омара», и влиятельный суннитский шейх Халдун Ораймет. Именно шейх познакомил политиков с псевдопринцем, который общался с политиками по телефону, используя британский номер, и умело имитировал саудовский акцент.

Мошенничество охватывало широкий круг элиты, один политик собрался подарить «принцу» автомобиль, другой — просил помощи для сына на конных соревнованиях в Саудовской Аравии. «Абу Омар» советовал парламентариям, кого поддерживать и с кем встречаться, создавая иллюзию влияния саудовского двора.

Сам аль-Хасиан, по словам родственников, вел простую жизнь и был введен в заблуждение. «Если это правда, то он стал жертвой», — заявил один из родственников. Зато шейх Ораймет утверждает, что считал «Абу Омара» настоящим членом королевской семьи и не стремился к личной выгоде.

Оба задержаны ливанскими властями, им предъявлены обвинения в мошенничестве, шантаже, подделке голосов и вмешательстве в политику. Ведется судебное разбирательство, а политиков, которые контактировали с «принцем», допрашивают.

Эксперты отмечают, что афера показала уязвимость ливанской политической системы, которая зависит от внешней поддержки и вмешательства.

«Настоящая жертва Абу Омара — это мы, ливанский народ, управляемый политиками, которых легко обмануть», — подчеркнул политолог Имад Саламе.

Случай стал предметом активного обсуждения в СМИ и вызвал волну критики в адрес ливанской элиты за готовность следовать указаниям иностранного покровителя.

Напомним, ранее в Индии 47-летний мужчина арендовал роскошный дом возле столицы страны Нью-Дели и называл себя послом вымышленных стран. Для убедительности он развесил у входа различные флаги и припарковал роскошные автомобили с поддельными дипломатическими номерными знаками.