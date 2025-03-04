Axios: Демократы хотят сорвать выступление Трампа в Конгрессе – что запланировали

Среди реквизитов протеста – плакаты, яйца и карманные конституции и шарфы цветов флага Украины.

Представители Демократической партии США обсуждают ряд вариантов протеста против первого после переизбрания выступления президента Трампа перед Конгрессом, в том числе путем прямого срыва.

Об этом пишет Axios.

Отмечается, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, существуют широкие разногласия по поводу того, какая форма демонстрации будет наиболее приемлемой и эффективной.

Некоторые депутаты сказали коллегам, что могут покинуть зал, когда Трамп скажет конкретные строчки, которые они считают неприемлемыми.

Некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (намек на то, что Трамп нарушает Конституцию), а также хлопушки и красные карточки.

По информации издания, сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур планирует раздавать законодателям галстуки и шарфы цветов флага Украины.

Другие члены Конгресса планируют менее радикальные способы протеста – просто не будут хлопать во время речи Трампа.

Женщины-члены афроамериканцев в Конгрессе обсуждали отдельно одевание черного, чтобы точнее передать мрачное настроение партии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует впервые выступить с речью в Конгрессе по возвращении в Белый дом.

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