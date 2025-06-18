Аятолла Хаменеи ответил на требование Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © AFP

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 18 июня, ответил на призыв президента США Дональда Трампа к капитуляции, подчеркнув, что «умные люди» не будут разговаривать с его страной на языке угроз.

Обращение Хаменеи, зачитанное государственным телевидением Ирана, цитирует агентство Tasnim

«Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что знают, что иранская нация не сдастся», — заявил аятолла.

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При этом верховный лидер Ирана предупредил, что любое военное вмешательство американцев нанесет им «невосполнимый ущерб».

«Иранский народ будет решительно сражаться в навязанной войне так же, как он будет противостоять и навязанному миру», — заявил Хаменеи, подчеркнув, что Иран не подчинится ничему, что навязывается извне.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social оставил несколько угрожающих сообщений в адрес Ирана и лично верховного лидера страны.

В частности, американский президент отметил, что США известно, где скрывается аятолла Али Хаменеи, и назвал его «легкой мишенью». При этом Трамп добавил, что пока что убивать его американцы не собираются.

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В следующей заметке он лаконично добавил: «Безусловная капитуляция!», назвав единственный возможный выход для Ирана для прекращения боевых действий.

При этом США до сих пор не приняли решение об участии в боевых действиях против Ирана на стороне Израиля.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаэль Багаеи назвал возможное вмешательство Соединенных Штатов в конфликт поводом «для полномасштабной войны в регионе».