Азаров подарил Путину фотоальбом с женами участников войны против Украины: "фюреру" понравились женщины

Эта идея скоро может стать флешмобом в России.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров сделал "оригинальный" подарок для главы Кремля Владимира Путина. Он подарил российскому "фюреру" альбом по фотовыставке жен, где они в кителях своих мужчин, участвующих в войне в Украине.
Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ RIA Kremlinpool, опубликовав видео встречи самарского губернатора и Путина.
На обнародованных кадрах видно, как Азаров передает российскому президенту альбом по фотовыставке. Губернатор сказал, что идею подхватили в других военных подразделениях. Он также добавил, что фотоальбом уже стал популярен в Самаре. Путин оценил фото, сказав: "Какие красотки".
По словам Азарова, инициативу уже подхватили другие регионы, которые тоже решили сделать похожие альбомы. Они, как считает российский чиновник, должны почему-то вдохновлять к работе тех, кто остается в тылу.
"Мобики" из России в Украине
На фронт в Украину ежедневно прибывают мобилизованные россияне, которые не хотят воевать, но готовы отдать жизнь за своего вождя Владимира Путина. Без боевой подготовки и вооружения "мобики" либо умирают на украинской земле, либо сдаются в плен.
На днях в Харьковской области Вооруженные силы взяли в плен "мобиков", которые успели повоевать только 2 дня. Оккупантов перебросили в Украину в пределах "долевой" мобилизации. Один из пленных из Липецка, другой – из Рязани.
Также в Херсонской области подразделение оккупантов сдалось в плен. Перед этим российские воины застрелили командира, потому что тот орал и мешал им.
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