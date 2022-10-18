Азаров подарил Путину фотоальбом с женами участников войны против Украины: "фюреру" понравились женщины

Самарский губернатор Дмитрий Азаров сделал "оригинальный" подарок для главы Кремля Владимира Путина. Он подарил российскому "фюреру" альбом по фотовыставке жен, где они в кителях своих мужчин, участвующих в войне в Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ RIA Kremlinpool, опубликовав видео встречи самарского губернатора и Путина.

На обнародованных кадрах видно, как Азаров передает российскому президенту альбом по фотовыставке. Губернатор сказал, что идею подхватили в других военных подразделениях. Он также добавил, что фотоальбом уже стал популярен в Самаре. Путин оценил фото, сказав: "Какие красотки".

По словам Азарова, инициативу уже подхватили другие регионы, которые тоже решили сделать похожие альбомы. Они, как считает российский чиновник, должны почему-то вдохновлять к работе тех, кто остается в тылу.

"Мобики" из России в Украине

На фронт в Украину ежедневно прибывают мобилизованные россияне, которые не хотят воевать, но готовы отдать жизнь за своего вождя Владимира Путина. Без боевой подготовки и вооружения "мобики" либо умирают на украинской земле, либо сдаются в плен.

На днях в Харьковской области Вооруженные силы взяли в плен "мобиков", которые успели повоевать только 2 дня. Оккупантов перебросили в Украину в пределах "долевой" мобилизации. Один из пленных из Липецка, другой – из Рязани.

Также в Херсонской области подразделение оккупантов сдалось в плен. Перед этим российские воины застрелили командира, потому что тот орал и мешал им.

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