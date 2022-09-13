Азербайджан и Армения начали активные военные действия: в ход пошла тяжелая артиллерия, есть погибшие

Армения обвинила Азербайджан в массированной атаке, азербайджанская сторона назвала это ответом на диверсионные действия.

После полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий.

Как сообщает агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, обстрел ведется в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. Отмечается, что азербайджанская армия также использует БПЛА.

В Минобороны Азербайджана утверждают, что диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами снабжения в разных направлениях.

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"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло сражение", — говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

В Минобороны Азербайджана также отметили, что есть потери с обеих сторон.

Оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении из разных видов оружия, в том числе из минометов. В результате повреждена военная инфраструктура.

Действия вооруженных сил Армении в Минобороны Азербайджана называют провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны. "Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и недопущения расширения масштабов военного конфликта", - сказано в сообщении.

В местных Telegram-каналах сообщают о применении азербайджанской армией ракетных систем залпового огня, публикуя соответствующее видео.

В армянских СМИ сообщают, что после начала боевых действий между Азербайджаном и Арменией, 102 российская военная база в Гюмри поднята по тревоге.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха в очередной раз обострился в начале августа этого года.

Справка

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось погасить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев.

Новый виток конфликта произошел в марте 2022 года, уже после российского вторжения в Украину, но надежды украинцев, что РФ увязнет в новой войне и ослабит давление, не оправдались.

17 июля этого года президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны России не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

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