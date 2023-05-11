Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе: подробности

Утром 11 мая Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. Ранения получили солдаты обеих стран.

Об этом сообщили в пресс-службах Министерств обороны Азербайджана и Армении.

Азербайджанское ведомство утверждает, что вечером 10 мая армянские военные с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли огонь из разных видов стрелкового оружия по позициям солдат Азербайджана, "умышленно совершив провокацию". Баку отмечает, что ранение в голову получил один военный. Его госпитализировали.

"Несмотря на предупреждение о необходимости пресечь провокации и умышленное обострение обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня", — говорится в сообщении.

Также в азербайджанском Министерстве сообщили, что утром 11 мая армянские военные вели минометные обстрелы с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района. Баку в ответ "принял необходимые меры".

"Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", — отмечают в Баку.

Между тем , Ереван заявляет, что утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана атаковали с артиллерии и минометов в сторону позиций армянских солдат в направлении Сотка. Отмечается, что ранены трое военных.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями Вооруженных Сил Республики Армения принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", — говорится в сообщении Минобороны Армении.

К слову, в Ереване отмечают, что заявления Баку о вечерней стрельбе на границе "не соответствует действительности".

Напомним, международный скандал разразился на церемонии открытия чемпионата Европы-2023 по тяжелой атлетике в Ереване. При представлении стран-участниц соревнований на сцену вынесли флаг Азербайджана. В этот момент неизвестный мужчина выбежал из зала, схватил флаг и поджег его, после чего бросился бежать.

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