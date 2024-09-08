Азербайджан может помочь в мирных переговорах РФ и Украины: Алиев раскрыл детали

В настоящее время страна не готова присоединиться к санкционной кампании против России.

Азербайджан готов помогать Украине в урегулировании российско-украинской войны благодаря "прагматическим отношениям" с государствами.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международном форуме в Италии 6 сентября.

Несмотря на то, что Азербайджан еще никогда не инициировал предложений по прекращению войны России против Украины, на этот раз он выразил готовность к этому, если "требуется участие".

" Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне", — подчеркнул. Алиев.

Он также подчеркнул, что Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не присоединится к санкционной кампании против России.

Добавим, директор ЦРУ рассказал, чего стоят ядерные угрозы Кремлю.

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