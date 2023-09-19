Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия": гремят взрывы (фото, видео)

Среди целей операции – "восстановление конституционного строя" и "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий".

Азербайджан 19 сентября объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Сейчас там раздаются звуки активной работы артиллерии и взрывы.

О начале операции объявило азербайджанское Минобороны.

Заметим, что утром в Нагорном Карабахе был совершен подрыв двух взрывных устройств, в результате чего погибли двое гражданских и четверо сотрудников МВД Азербайджана. Азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрелы из артиллерии по позициям вооруженных сил Азербайджана.

Какая цель операции Азербайджана в Нагорном Карабахе

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В Минобороны Азербайджана объявили, что цель мероприятий — "восстановление конституционного строя", "прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан.

В Минобороны также заявили, что проинформировали командование российских "миротворцев" и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра о своих мероприятиях.

Перед операцией Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении.

Что происходит в Нагорном Карабахе сейчас

Азербайджанские военные утверждают, что с помощью высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции вооруженных сил Армении, их огневые точки и объекты военного назначения. В Карабахском регионе отключена мобильная связь.

В городе Степанакерт – так называемой столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики – раздаются сирены воздушной тревоги, громкие звуки взрывов, в небе летают беспилотники и работают зенитно-ракетные комплексы.

Работа ЗРК в Нагорном Карабахе/Скриншот

В Сети начали появляться первые видео с событиями в Нагорном Карабахе. В частности, азербайджанская армия показала кадры своего удара по ЗРК "Тор" вооруженных сил Армении.

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе: слышны взрывы и стрельба

В Минобороны Азербайджана призвали гражданское население на территории Карабаха держаться подальше от военных объектов. Также в ведомстве сообщили о создании гуманитарных коридоров для гражданских для обеспечения их эвакуации из опасной зоны на Лачинской дороге и других направлениях.

Реакция Армении на операцию в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении объявили, что по состоянию на 14:00 по местному времени ситуация на границах страны "относительно стабильная".

Местные армянские СМИ пишут, что российские "миротворцы" сбежали из Карабаха и не будут защищать Армению.

Реакция России на события в Нагорном Карабахе

Представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что Азербайджан предоставляет информацию РФ о проведении операции в Карабахе.

"Мира между Арменией и Азербайджаном можно достичь, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые есть на бумаге", — добавила Захарова.

К слову, в начале сентября премьер Армении Никол Пашинян предположил, что однажды Россия, взявшая на себя обязательство "помочь" в конфликте по Нагорному Карабаху, может уйти из него.

Пашинян также заявлял, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности, ведь ее "возможности изменились" в результате "событий в Украине".

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