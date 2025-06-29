Азербайджан неожиданно отменил все российские культурные события: что стало причиной

Флаг Азербайджана. / © report.az

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Азербайджан полностью отменяет проведение российских культурных мероприятий на своей территории как организованных государственными, так и частными структурами. Причиной стали действия российских стражей порядка в Свердловской области, которые, по версии Баку, носили этнически мотивированный и насильственный характер.

Об этом сообщило государственное агентство "Азертадж" со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

В министерстве заявили, что решение принято в связи с “умышленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными российскими правоохранителями в отношении азербайджанцев”, а также в связи с тем, что подобные случаи, по словам ведомства, приобрели системный характер.

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Свое беспокойство выразил и МИД Азербайджана, в частности, относительно рейдов Федеральной службы безопасности РФ, состоявшихся утром 27 июня в Свердловской области. По словам азербайджанских дипломатов, в результате этих обысков погибли несколько азербайджанцев, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а еще девять — задержаны.

"Мы ожидаем от российской стороны немедленного и прозрачного расследования, а также наказания виновных в этом недопустимом акте насилия", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне российские СМИ сообщили, что 27 июня в Свердловской области задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Часть из них впоследствии была отпущена после проведения следственных действий. Задержание, по данным российских источников, связано с делом об убийстве, которое произошло еще в 2001 году. Сообщается, что двое задержанных скончались.