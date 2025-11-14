Азербайджан резко отреагировал на обстрел своего посольства в Киеве

Повреждено здание на территории посольства Азербайджана в Киеве / © ТСН

Послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет «Искандер» упала возле этого дипломатического представительства.

Об этом сообщили в пятницу, 14 ноября, в МИД Азербайджана.

«Российской стороне было доведено до сведения, что недавний взрыв привел к полному разрушению части стены по периметру посольства, повреждению конструкций, служебных автомобилей, административного здания и консульского отдела посольства, а также серьезный ущерб нанесен комплексу дипломатической миссии. К счастью, этот удар не привел к человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Послу РФ напомнили, что такие ракетные обстрелы, которые противоречат нормам и принципам международного права, случались и раньше.

В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию Почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харьков административное здание было серьезно повреждено, а служебный автомобиль выведен из строя.

2 января 2024 года в результате авиаудара, осуществленного Россией ракетой «Кинжал», примерно в 35 шагах от административного здания посольства образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас в результате неудачной детонации.

28 августа 2025 года в результате авиаудара, нанесенного примерно в 50 метрах от Посольства Азербайджанской Республики в Украине, было повреждено административное здание Посольства и консульский отдел, резиденция посла, а также комплекс дипломатической миссии, который получил серьезные повреждения.

В то же время Кремлю напомнили, что 8 и 18 августа 2025 года на нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области были осуществлены атаки дронов, в результате чего пострадали сотрудники и нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

«Все эти факты вызывают вопросы относительно преднамеренного характера ракетных атак», — заявили в МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что координаты зданий, где расположены дипломатические представительства в Украине, были предоставлены российской стороне еще в апреле 2022 года, когда российская сторона заверила, что эти координаты будут учтены Министерством обороны России.

«Такие нападения на наши дипломатические представительства являются неприемлемыми», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Азербайджан требует от Москвы «проведения соответствующего расследования этого вопроса и предоставления детального объяснения».

Напомним, в октябре этого года на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский президент Владимир Путин вынужден был оправдываться за сбивание азербайджанского пассажирского самолета, который летел в Грозный.