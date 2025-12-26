Азербайджан шокирован ответом России по делу о сбитом пассажирском самолете

Авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" / © Associated Press

Реклама

Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по результатам расследования авиакатастрофы пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», сбитого российской ПВО в небе над Грозным. Его содержание вызвало недоумение азербайджанской стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года, передает издание Report.

«В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы», — отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Реклама

По его словам, на это письмо российского ведомства был направлен официальный ответ от соответствующих азербайджанских органов.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ждет выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

«Вчера была годовщина трагедии, я выражаю соболезнования семьям погибших. Факт поражения самолета был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца», — отметил азербайджанский министр.

Как известно, 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс «Баку — Грозный» упал вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета было 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Реклама

Расследование установило, что во время подлета к Грозному пассажирский самолет атаковал российский комплекс ПВО «Панцирь-С». Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт исчез с радаров в воздушном пространстве России.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и две ракеты поразили азербайджанский самолет. Путин обещал, что российская сторона выплатит все положенные компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

В издании напомнили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не участвовал в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря, хотя обычно посещал его. В администрации азербайджанского президента сообщили, что он не посетит саммит «из-за плотного рабочего графика».

Напомним, в ноябре этого года послу РФ в Азербайджане выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет «Искандер» упала возле этого дипломатического представительства.