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Азербайджан требует от Армении немедленно "освободить" несколько населенных пунктов

Азербайджан требует от Армении немедленно "освободить" несколько населенных пунктов

Боевые действия в Азербайджане / Фото: Associated Press

В Азербайджане подчеркнули, что эти села должны быть немедленно "освобождены".

Азербайджанская Республика требует от Армении "освободить" четыре населенных пункта.

Об этом заявил заместитель премьера Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Речь идет о таких деревнях, как Баганис Айрим, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджили.

" Что касается 4 неэксклавных сел Азербайджана, оккупированных Арменией (Баганис Айрим, Ашаги Эскипара, Хейримли и Гизилгаджили), то они безоговорочно принадлежат Азербайджану и должны быть немедленно уволены", — сказал он.

Он добавил, что в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

Напомним, в начале февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

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