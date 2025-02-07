Азербайджан угрожает России международным трибуналом из-за сбитого самолета

Азербайджан готовится обратиться в международный трибунал, если Россия не возьмет на себя ответственность за сбитие азербайджанского пассажирского самолета, которое произошло над Грозным 25 декабря прошлого года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ Азербайджана.

В издании напомнили, что в тот день вблизи города Актау в Казахстане погибли 38 человек в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", который не смог приземлиться в столице Чечни Грозном.

После инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в случайном сбитии самолета средствами противовоздушной обороны и раскритиковал Москву за попытку "замять" это дело, что, по его словам, вызвало "удивление, жалость и негодование" в Баку.

Президент России Владимир Путин вскоре извинился за "трагический инцидент", но не признал ответственность России.

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На днях информационное агентство APA, имеющее связи с правительством Азербайджана, сообщило, что Баку готовится подать апелляцию в международный трибунал по поводу вероятного сбивания самолета Россией.

“Имена тех, кто отдал приказ стрелять, и тех, кто открыл огонь, известны азербайджанской стороне... Российская сторона намерена создать ситуацию типа "Боинг Малайзия 2", - говорится в публикации азербайджанского агентства, которое напомнило о попытках России отрицать ответственность за сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который, по заключению следствия, был сбит пророссийскими боевиками.

По мнению наблюдателей, такая публикация в азербайджанском СМИ могла появиться только с одобрения местных властей, что свидетельствует о кризисе в отношениях между Москвой и Баку.

Сообщение в азербайджанском СМИ появилось через день после отчета казахстанских официальных лиц о том, что самолет получил внешние повреждения и имел дыры в фюзеляже. Отчет был составлен осторожно и не указывал, что повлекло повреждение. Западные эксперты ранее заявляли, что самолет, вероятно, был сбит с территории России.

Комментируя сообщение Казахстана, в Кремле заявили, что пока рано делать выводы. Длительное молчание Москвы разочаровало азербайджанских чиновников.

"Мы ожидали, что Россия публично возьмет на себя ответственность за сбивание самолета и возмещение жертвам", — заявил источник в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, пожелавший сохранить анонимность.

По словам собеседника The Guardian, Россия игнорирует требования Азербайджана в надежде, что все обойдется.

"Они смотрят на нас свысока", — добавил источник.

Напомним, бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила следователям из Казахстана данные из бортовых самописцев из самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря вблизи города Актау.

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