Азербайджан восстановил суверенитет на своей территории: в ВР Украины выразили поддержку стране

Народные избранники Украины сплотились и подписали совместное обращение со словами поддержки Азербайджана. В документе говорится, что власти страны восстанавливали суверенитет в Карабахе и вели борьбу против незаконных вооруженных формирований, которые насыщали регион большим количеством тяжелого вооружения.

Об этом пишет Униан со ссылкой на AzFront.

В тексте заявления сказано, что Украина поддерживает Азербайджан и его народ.

“После капитуляции сепаратистов в азербайджанском Карабахе против Азербайджана была развернута медиакампания с целью его дискредитации! Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторые международные СМИ наращивают пропаганду ненависти и призывают ввести санкции против Азербайджана. Считаем это недопустимым! Азербайджан действовал на своей, международно признанной территории. На территории Карабаха после капитуляции вооруженных формирований находят массу оружия и тяжелой военной техники, незаконно ввезенных сепаратистами. Перемещение армянского населения Карабаха на территорию Армении носит ненасильственный характер – это уже подтвердила миссия ООН, прибывшая в Карабах 1 октября, и представитель Госдепартамента США Миллер”, - сказано в обращении парламентариев.

Депутаты заявляют, что Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом.

«19-20 сентября Азербайджан заставил армянских сепаратистов в Карабахе капитулировать. После этого в Армению уехали более 100 000 этнических армян. Ушли полностью добровольно, так как Азербайджан запустил портал по интеграции армян Карабаха, а чиновники призвали местных жителей вернуться по домам и продолжать жить с азербайджанскими паспортами… Азербайджан все сделал правильно и заслуживает международной поддержки!», - пишет на своей странице депутат Владимир Ватрас.

Тем временем Председатель Европейского совета Шарль Мишель анонсировал проведение в Брюсселе в конце октября встречи лидеров Азербайджана и Армении с целью продолжения переговоров об урегулировании многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Премьер Армении Пашинян сообщил, что он и президент Алиев приняли это приглашение.

Однако радикальные элементы в армянской диаспоре вновь стали распространять в западных СМИ нападки на Пашиняна и всевозможные обвинения в адрес официального Баку. Их цель – сорвать предстоящие переговоры и спровоцировать продолжение конфликта.