Азербайджан вводит жесткие правила для соцсетей: проверка возраста, согласие родителей и большие штрафы

Соцсети / © Getty Images

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В Азербайджане приняли новый закон о пользовании социальными сетями , предусматривающий обязательную проверку возраста пользователей, разрешение родителей для подростков и существенные штрафы для платформ за нарушение новых правил.

Об этом сообщает Oxu.az.

Согласно новым законодательным изменениям, детям до 16 лет могут полностью запретить создавать аккаунты в социальных сетях. Для подростков от 16 до 18 лет регистрация будет возможна только при условии подтвержденного согласия родителей или законных представителей.

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Соцсети и цифровые платформы обяжут внедрить механизмы проверки возраста. Среди возможных способов — подтверждение через телефонный номер, электронную почту, банковскую карту или другие инструменты цифровой идентификации.

Кроме того, для несовершеннолетних пользователей планируется ввести специальный «безопасный режим»: усиленные настройки приватности, ограничение геолокации, контроль времени пребывания онлайн и дополнительную защиту персональных данных.

При несоблюдении новых требований компаниям грозят большие штрафы. Для юридических лиц они могут достигать от 25 до 30 тысяч манатов, а в случае повторного нарушения – до 50 тысяч манатов.

Власти Азербайджана объясняют нововведение необходимостью защиты детей от вредного контента и опасного влияния цифровой среды. В то же время, критики закона опасаются, что новые правила могут стать еще одним инструментом усиления государственного контроля над интернетом и свободой слова.

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Напомним, что ранее британские эксперты по кибербезопасности раскритиковали правительственный план по полному запрету социальных сетей для подростков в возрасте до 16 лет из-за высокого риска утечки конфиденциальных данных.

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