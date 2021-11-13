Азербайджан заявил об обстреле своих военных со стороны Армении

Были применены огнестрельное оружие разного калибра, снайперские винтовки и гранаты.
В субботу, 13 ноября, на границе между Азербайджаном и Арменией на границе с Нагорным Карабахом начались обстрелы. Они продолжаются до сих пор.
Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.
"Начиная с обеда 13 ноября, вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Юхари-Шорджа Басаркечарского района (старое азербайджанское название; в Армении район официально называют Варденисским - ред.) с применением огнестрельного оружия разного калибра, снайперских винтовок и гранат", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что "подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры, чтобы не допустить провокации противоположной стороны, и сейчас обстрелы в этом направлении продолжаются".
Потери среди личного состава азербайджанской армии пока не фиксировали.
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