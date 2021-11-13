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Азербайджан заявил об обстреле своих военных со стороны Армении

Азербайджан заявил об обстреле своих военных со стороны Армении

Associated Press

Были применены огнестрельное оружие разного калибра, снайперские винтовки и гранаты.

В субботу, 13 ноября, на границе между Азербайджаном и Арменией на границе с Нагорным Карабахом начались обстрелы. Они продолжаются до сих пор.

Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

"Начиная с обеда 13 ноября, вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Юхари-Шорджа Басаркечарского района (старое азербайджанское название; в Армении район официально называют Варденисским - ред.) с применением огнестрельного оружия разного калибра, снайперских винтовок и гранат", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что "подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры, чтобы не допустить провокации противоположной стороны, и сейчас обстрелы в этом направлении продолжаются".

Потери среди личного состава азербайджанской армии пока не фиксировали.

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