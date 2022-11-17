"Аж земля вздрогнула": что происходит в Пшеводове после ракетного инцидента (новые аэрофотосъемки)

На место инцидента не подпускают ни медиа, ни жителей.
Место падения ракеты в Пшеводове Люблинского воеводства, где 15 ноября погибли два человека, показали польские журналисты с воздуха.
Об инциденте местные жители рассказали журналистам Gazeta.pl.
Взрыв для жителей села во вторник став шоком. По данным СМИ, поддержку местным в тот день оказывали психологи, дежурившие в местной школе.
Жители гмины Долгобычув, вспоминая звуки взрывов, описывают их так: "Глухой рев, аж земля вздрогнула".
По данным медиа, погибли 62-летний мужчина, работавший на сельскохозяйственной сушилке, и водитель, приехавший с зерном. Одним из жертв является муж работницы тамошней школы.
После инцидента, как рассказывают журналисты, на въезде в село патрулируют наряды полиции, которые стоят прямо возле школы и дальше проехать не разрешают.
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что общался с родственниками одного из пострадавших, и призвал уважать конфиденциальность этих похоронных церемоний.
"Продолжается подготовка к захоронению жертв этого трагического взрыва. Семьи хотели бы спокойно попрощаться со своими близкими. Это трудный момент для этой громады, которая знала друг друга", — сказал президент Польши.
Напомним, в Польше допускают, что после падения ракеты жители приграничных с Украиной районов Польши могут получать предупреждения о российских атаках на Украину.
Кроме того, глава Союза поляков Украины Антоний Стефанович рассказал, что Польша изменила бюджет на следующий год: "Страна закупает современное вооружение, очень готовится обороняться". По его словам, Польша активизирует свою военную мощь.
Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что у следователей есть кадры, на которых "можно увидеть определенную последовательность событий". По его словам, он не может раскрывать их содержание, потому что видел их в секретном режиме. Кумох уточнил, что "это обычные фото из границы, где кое-что видно".
Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября отмечает, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".
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