Азиатка родила детей-кавказцев из-за путаницы с эмбрионами: подробности скандального ЭКО

Мать, родившая двоих детей от разных матерей, а затем вынужденная была от них отказаться, добилась выплаты от клиники, перепутавшей эмбрионы.

Об этом пишет The Telegraph.

По сообщениям, в 2018 году пара азиатско-американского происхождения из Флашинга, штат Нью-Йорк, уехала в Калифорнию и заплатила 100 000 долларов за лечение бесплодия. В результате женщине удалось забеременеть. Врачи порадовали новостью, что у супругов родятся девочки-близняшки.

Впрочем, когда она родила, она была шокирована: на свет появились мальчики европеоидной расы, а не девочки с азиатскими чертами лица. Последующие расследования показали, что клиника имплантировала два эмбриона мужского пола из двух разных кавказских семей, согласно поданному ими иску.

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Через несколько недель пара была вынуждена отказаться от мальчиков и отдать их генетическим родителям. В иске говорилось, что они получили "постоянные эмоциональные травмы, от которых они не поправятся".

Одна из пар, Анни Манукян и ее муж Ашот, также подали в суд в клинику. Манукян и генетическая мать другого мальчика находились в клинике одного и того же дня в августе в 2018 году, когда им имплантировали эмбрионы. Еще один поворот: Манукян ошибочно имплантировали эмбрион четвертой пары, что привело к неудачной беременности.

Анни Манукян с мужем / Фото: The Telegraph

Манукяны узнали о том, что стали родителями, только когда в марте в 2019 году им позвонили из клиники и попросили прийти и пройти ДНК-тест.

Позже Манукян описала поток эмоций, когда она и ее муж забрали своего маленького мальчика.

"Мы истерически плакали, все четверо", – рассказала она позже СМИ. "Они говорили: "Нам очень жаль, нам очень жаль".

Манукяны требовали возмещения ущерба, чтобы покрыть эмоциональную потерю и 100 000 долларов, которые они потратили на лечение и поездку. В декабре в 2019 году они договорились о не разглашаемой сумме. Также компенсацию получила другая пара.

Анни Манукян с сыном / Фото: The Telegraph

Манукян сказала, что каждый день молилась о женщине, которая родила сына.

"Она девять месяцев носила моего ребенка, кормила его, ухаживала за ним, меняла ему подгузники. Все могло закончиться иначе", — сказала она позже. "Я молюсь за нее каждый день, она стала такой же жертвой, как и я. Она прекрасная женщина. Она вырастила моего ребенка внутри себя и после того, как он родился".

Напомним, 62-летняя вдова собирается зачать ребенка от покойного мужа. Стало известно, как это возможно.

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