Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворцев в Украину под эгидой

Об этом он сказал на заседании сессии Генассамблеи ООН, передает «Укринформ».

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а „сапогами на земле“. Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, Судане, Ливии, везде, где нужно обеспечить мир. Мир нужно защищать, и мы готовы взять на себя свою долю ответственности», — заявил он.

