ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1159
Время на прочтение
1 мин

Азиатская страна готова направить 20 тысяч миротворцев в Украину — детали

По словам Субианто, Индонезия может направить миротворцев в Украину, Газу, Судан и Ливию.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Индонезии Прабово Субианто

Президент Индонезии Прабово Субианто / © Associated Press

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворцев в Украину под эгидой

Об этом он сказал на заседании сессии Генассамблеи ООН, передает «Укринформ».

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а „сапогами на земле“. Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, Судане, Ливии, везде, где нужно обеспечить мир. Мир нужно защищать, и мы готовы взять на себя свою долю ответственности», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп рассказал, будут ли иностранные миротворцы в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie