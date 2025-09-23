- Дата публикации
Азиатская страна готова направить 20 тысяч миротворцев в Украину — детали
По словам Субианто, Индонезия может направить миротворцев в Украину, Газу, Судан и Ливию.
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворцев в Украину под эгидой
Об этом он сказал на заседании сессии Генассамблеи ООН, передает «Укринформ».
«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а „сапогами на земле“. Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, Судане, Ливии, везде, где нужно обеспечить мир. Мир нужно защищать, и мы готовы взять на себя свою долю ответственности», — заявил он.
