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Бабиш выступил против финансирования Украины из бюджета ЕС: чем недовольна Чехия
Премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы из-за предусмотренных 100 млрд евро для Украины.
Новый проект сметы Европейского Союза не устраивает официальную Прагу — в первую очередь из-за многомиллиардной поддержки Киева. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в видеообращении на платформе X.
Об этом пишет Irozhlas.
Чехия грозится заблокировать финансовый план ЕС из-за денег для Украины
По словам политика, актуальный вариант финансового документа абсолютно неприемлем для Чешской Республики. Кроме расходов на Украину, руководитель правительства подверг критике урезание выплат для своего государства, а также значительные деньги на обеспечение работы Европарламента и других институтов сообщества.
Обновленную переговорную рамку семилетнего финансового плана ЕС на 2028–2034 годы председатель Европейского совета Антониу Кошта представил в субботу. Она предусматривает экономию 204 миллиардов евро против начальной инициативы Еврокомиссии, которую ряд столиц назвали слишком обременительной.
В то же время Бабиш выступает против уменьшения расходов. По его словам, ирландское председательство настаивает на сокращении общего бюджета на 32 миллиарда евро.
«Для нас это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул он.
Политик отметил, что отчисления Чехии в общеевропейскую казну ежегодно растут.
«Теперь же в рамках предложения ирландского председательства нам вообще собираются урезать 7,5 миллиарда крон», — добавил Бабиш.
Также глава Кабмина выразил недовольство тем, что функционирование европейских органов — в частности, Европарламента, Еврокомиссии и аппарата служащих — обойдется в 100 миллиардов евро за семь лет.
Отдельно он отверг идею заложить 100 миллиардов евро на нужды Украины непосредственно в европейскую смету.
«Почему мы должны давать деньги из европейского бюджета Украине? Украина должна получать средства вне европейского бюджета», — сказал премьер-министр Чехии.
Антониу Кошта, координирующий позиции 27 государств-членов, рассчитывает до конца года согласовать компромисс, уравновешивающий национальные взносы и новые источники поступлений. Предложенный им последний проект подверг критике и немецкий канцлер Фридрих Мерц, но его аргументы прямо противоречат позиции Бабиша.
В отличие от Праги Берлин является чистым донором Евросоюза. По мнению Мерца, общий объем сметы необходимо уменьшить, но в то же время гарантировать в нем стабильную и действенную многолетнюю финансовую помощь для Киева.
Чехия может передать Украине 16 самолетов
Напомним, Украина может получить от Чехии в общей сложности 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, которые планируют использовать для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе реактивными дронами. О предварительном подтверждении передачи еще 12 самолетов в дополнение к четырем согласованным ранее во время визита в Киев заявил первый вице-премьер чешского правительства Карел Гавличек.
Ранее Киев и Прага рассматривали поставки легких штурмовиков L-159, о чем упоминал президент Чехии Петр Павел. Однако правительственная коалиция, в частности партия SPD, не поддержала эту инициативу из-за нужд собственной армии и прекращения производства этой модели.
Чешская компания Aero Vodochody предложила более современную альтернативу — самолеты L-39 Skyfox. По оценке производителя, благодаря двигателю Williams FJ44 и обновленному радиоэлектронному оборудованию они лучше подходят для уничтожения дронов.