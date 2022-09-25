"Бабки еще нарожают": военный эксперт рассказал, что Россия собирает 1 млн 200 тыс. "мобиков"

Россия решила действовать в войне против Украины не умением, а количеством. Поэтому в рамках "частичной" мобилизации в российскую армию планируют набрать 1 млн 200 тыс. человек.

Россия действует по принципу "бабы еще нарожают".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они решили взять не умением, а числом. Режим Второй мировой войны. Реинкарнация маршала Жукова, очевидно, состоится в лице Шойгу. И будет по принципу "бабы еще нарожают". Поэтому гребут 1 млн 200 тыс." – сообщил эксперт.

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"Когда они его смогут собрать – сказать на сегодняшний день очень трудно, учитывая ограниченные возможности вооруженных сил России по объему мобресурса", – добавил Жданов.

Напомним, по данным шахматиста и российского оппозиционера Гарри Каспарова, в РФ военкоматам поставлена задача набрать от 1 до 3 млн мобилизованных.

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