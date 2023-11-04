Бабушка не усмотрела: малыш сбежал из дома на ходунках – забавное видео

Ребенок выскользнул из дома, пока бабушка готовила ему еду.
В городе Дачжоу, Китай, годовалый мальчик сбежал из дома на ходунках, когда бабушка отвлеклась, чтобы приготовить внуку бутылочку с едой.
Об этом пишет Bild.
На кадрах видно, как мальчик выскользнул на ходунках во двор и покатился по дороге. Судя по времени на видео, событие произошло утром 10 сентября.
Ребенку удалось сбежать за 200 метрах от дома. Только тогда женщина заметила, что внук исчез и побежала догонять его.
"К счастью, попытка побега завершилась без серьезных травм", – пишут журналисты.
Напомним, в США беженка из Украины жестоко избила 3-летнего сына (видео).
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