Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бабушка не усмотрела: малыш сбежал из дома на ходунках – забавное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1257
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бабушка не усмотрела: малыш сбежал из дома на ходунках – забавное видео

Сбежавший мальчик из дома на ходунках/Фото: скриншот

Ребенок выскользнул из дома, пока бабушка готовила ему еду.

В городе Дачжоу, Китай, годовалый мальчик сбежал из дома на ходунках, когда бабушка отвлеклась, чтобы приготовить внуку бутылочку с едой.

Об этом пишет Bild.

На кадрах видно, как мальчик выскользнул на ходунках во двор и покатился по дороге. Судя по времени на видео, событие произошло утром 10 сентября.

Ребенку удалось сбежать за 200 метрах от дома. Только тогда женщина заметила, что внук исчез и побежала догонять его.

"К счастью, попытка побега завершилась без серьезных травм", – пишут журналисты.

Напомним, в США беженка из Украины жестоко избила 3-летнего сына (видео).

Читайте также:

Малыш сбежал из дома на ходунках

Малыш сбежал из дома на ходунках

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1257
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация