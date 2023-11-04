Бабушка не усмотрела: малыш сбежал из дома на ходунках – забавное видео

Ребенок выскользнул из дома, пока бабушка готовила ему еду.

В городе Дачжоу, Китай, годовалый мальчик сбежал из дома на ходунках, когда бабушка отвлеклась, чтобы приготовить внуку бутылочку с едой.

Об этом пишет Bild.

На кадрах видно, как мальчик выскользнул на ходунках во двор и покатился по дороге. Судя по времени на видео, событие произошло утром 10 сентября.

Ребенку удалось сбежать за 200 метрах от дома. Только тогда женщина заметила, что внук исчез и побежала догонять его.

"К счастью, попытка побега завершилась без серьезных травм", – пишут журналисты.

Напомним, в США беженка из Украины жестоко избила 3-летнего сына (видео).

Читайте также: