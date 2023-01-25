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Бабушка сделала внуку скромный подарок, который мгновенно его обогатил: что это было

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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Бабушка сделала внуку скромный подарок, который мгновенно его обогатил: что это было

Фото: Associated Press

Подарок за 5 долларов обогатил парня на 30 тысяч долларов.

В Мэриленде, что в США, бабушка подарила 21-летнему внуку лотерейный билет, который принес ему успех. Молодой человек, который никогда не играл в эту азартную игру, сразу же сорвал джекпот.

Об этом сообщает издание UPI.

Женщина приобрела лотерейный билет за 5 долларов и подарила внучку. Раньше парень никогда не играл в лотерею, пока не получил этот мгновенный билет, который оказался выигрышным. Так парень сорвал джекпот в 30 тысяч долларов.

Счастливый победитель признался, что деньги потратит на улучшение своих жилищных условий.

Напомним, житель американского штата Мэн сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов, ставший вторым по сумме за всю историю розыгрыша и четвертым по величине в истории США.

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Дата публикации
Просмотры
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