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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Бабушка террориста из Кракова впервые рассказала о внуке и своей семье: она сделала шокирующее заявление

Бабушка стрелка из Кракова рассказала о семье стрелка. Она убеждена, что её внук был «хорошим ребёнком», и не понимает, что стало причиной трагедии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место стрельбы в Кракове

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

Бабушка стрелка из Кракова рассказала о своём внуке и семье. Она вспоминает виновника теракта как «хорошего ребёнка».

Об этом она рассказала в интервью Gazeta Wyborcza.

Бабушка рассказала, что её внук был «хорошим ребёнком и ходил в церковь»

80-летняя Мария вспоминает своего внука как доброго и отзывчивого ребёнка. Женщина не может поверить в то, что произошло.

«Это был такой хороший ребёнок. Не знаю, что на него нашло. Ведь он ходил в церковь», — сказала она.

Женщина отметила, что уже в пятницу её что-то беспокоило, когда её сын — покойный отец террориста — не приехал за яйцами. Однако она подумала, что, возможно, он приедет в субботу. Как она подчеркнула, у её сына было много работы, а иногда он работал и ночью.

О ситуации в Кракове женщину проинформировала племянница. Она также показала ей фотографию террориста.

«Боже, разве это не Михал? Я так и подумала, но не решилась сказать это вслух. Я думала, что это кто-то похожий, что это не может быть он», — рассказала 80-летняя женщина в интервью газете.

Около 22 часов к ней приехала дочь, чтобы сообщить, что её сын, невестка и внучка погибли.

Что известно о семье террориста

Марию спросили об увлечении оружием её сына, у которого было разрешение на целых девять единиц. Женщина отмечает, что все трое её сыновей служили в армии. По словам 80-летней женщины, сын (отец нападавшего) очень любил стрельбу, и «это доставляло ему большую радость». Он потратил 6 тыс. злотых на сейф, в котором хранил оружие.

«На 18-летие Януш купил Михалу какую-то форму. Он даже переодевался у меня дома. Я говорила ему: „Да брось уже это“, — рассказала Мария.

Однако она не знает, та ли это самая форма, которую мужчина носил в Кракове.

Бабушка вспоминает своего внука как вежливого и всегда готового помочь человека. Её удивляло, что, несмотря на хорошие оценки в школе, он не хочет поступать в университет. Он работал токарем и утверждал, что ему этого достаточно, потому что он хочет зарабатывать деньги. На вопросы о девушках он уклонялся.

Журналисты также интересовались, был ли Михал Оксинский радикально настроен.

«Да нет. Я ничего такого не замечала», — ответила женщина, добавив лишь, что ей не нравилось, что он ходил в капюшоне.

Мария не понимает, почему её внук убил своих ближайших родственников, а затем уехал именно в Краков: «Я не могу найти ответа. Боже мой, ведь Януш так любил Михала».

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии, устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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