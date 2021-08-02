Багровое от огня небо и деревья, покрытые пеплом: в Турции продолжается эвакуация туристов

В стране не утихают лесные пожары.
Власти Турции, которая пылает шестые сутки подряд начали эвакуацию туристов с юго-запада страны.
Об этом сообщил Telegram канал NEXTA.
"Власти Турции эвакуируют туристов с юго-запада страны — там бушуют лесные пожары", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Турция пылает шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы.
- Между тем ответственность за пожары взяла на себя одна из курдских террористических организаций. А накануне турецкая полиция задержала подозреваемого в поджогах.
- Как ранее сообщал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, всего пожарами была охвачена 31 провинция. Масштабная борьба с огнем продолжается в Анталье, Мармарисе, Мугла и провинции Ушак.
- В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ехать в охваченных лесными пожарами курортные регионы Турции.