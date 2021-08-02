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Багровое от огня небо и деревья, покрытые пеплом: в Турции продолжается эвакуация туристов

Автор
Елена Вус
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Просмотры
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Багровое от огня небо и деревья, покрытые пеплом: в Турции продолжается эвакуация туристов

Associated Press

В стране не утихают лесные пожары.

Власти Турции, которая пылает шестые сутки подряд начали эвакуацию туристов с юго-запада страны.

Об этом сообщил Telegram канал NEXTA.

"Власти Турции эвакуируют туристов с юго-запада страны — там бушуют лесные пожары", — говорится в сообщении.

Напомним: