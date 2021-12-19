Баку передал Еревану десять армянских военнослужащих, задержанных во время столкновений

Баку передал Еревану десять армянских военнослужащих, задержанных во время столкновений

Произошло это при посредничестве Евросоюза.

В воскресенье, 19 декабря, Баку передал Еревану десять армянских военнослужащих, задержанных во время боевых столкновений на границе.

Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных.

"Баку при посредничестве ЕС передал Еревану десять военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года, предотвращая провокацию, совершенную вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что 14 декабря в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николом Пашиняном через посредство председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Позже политики провели встречу тет-а-тет.

Напомним, в ноябре между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях. Из них следует, что продолжаются взаимные обстрелы, в частности из тяжелого вооружения.

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