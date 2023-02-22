"Бал Сатаны" в Лужниках: как Путин восхвалял убийц украинцев под визги зомбированной массовки (фото, видео)

Концерт в Лужниках 22 февраля, приуроченный к годовщине войны в Украине, посетил президент РФ Владимир Путин. Он расхвалил российских оккупантов и снова заявил, что они защищают якобы "исторические территории" России.

ТСН.ua собрал самые яркие моменты "праздника" российской пропаганды.

На так называемое "празднование" войны собрались известнейшие российские пропагандисты и сторонники Кремля. Большинство участников привели на празднование как "массовку", а пускали в стадион их "под подпись". Оценили участие в концерте не слишком дорого – всего 500 рублей на человека. Участникам концерта даже разослали так называемые "инструкции" общения с журналистами, мол, ни в коем случае нельзя оговориться об участии "за бабки".

За около двух часов "празднования" на сцене успели выступить самые известные кремлевские поклонники, в частности Григорий Лепс с песней "Родина-мать зовет" и группа "Любэ".

Скриншот с видео

Однако и здесь не обошлось без казусов. Российскому певцу Олегу Газманову пришлось заклеить название бренда на нагрудном кармане пуховика Prada, чтобы спеть "Господа офицеры".

Пели песни и якобы сами оккупанты. Так, российский воин, получивший орден "Мужества" за участие в российском вторжении в Украину, написал рэп по мотивам песни "Катюша", в котором заметил, что якобы не Россия начала эту войну и добавил: "Но мы закончим. Когда? не точно".

Скриншот с видео

Кроме того, на митинге-концерте в "Лужниках" рассказали историю военнослужащего из Челябинска с позывным "Ангел", якобы спасшим 367 детей в Мариуполе во время захвата города российскими войсками. Вместе с ним на сцену вышли дети из Мариуполя, которых он, как утверждают ведущие митинга, спас. Среди них была девочка, которую представили как Аня Науменко.

Скриншот с видео

Правда, девочка несколько переволновалась и призналась, что забыла слова, которые, вероятно, были написаны для нее заранее.

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас", — сказала она. Затем дети по упорному призыву ведущей Юлии Барановской обняли оккупанта.

Выступил на сцене и сам Путин. Хотя в этот раз его послание длилось недолго. Президент России поздравил собравшихся в "Лужниках" с Днем защитника отечества, прослушал гимн и ушел.

Фото: Associated Press

Во время своей речи русский диктатор в духе русской пропаганды заговорил о религии, семье и "родине".

"Не зря одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш". Отче, отец... в этом есть что-то близкое каждому человеку — ведь мы говорим и "родина-мать"... По большому счету, "родина" и семья в нашем сердце — это одно и то же", — сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что сегодня оккупанты якобы защищают свою "семью", однако от кого — не уточнил. Путин снова заговорил об "исторических территориях", которые якобы сейчас обороняют российские войска в Украине.

А пока Путин "пел дифирамбы" своим оккупантам, концерт в "Лужниках" охраняло российское ПВО.

Впоследствии оказалось, что и без путинских снайперов не обошлось.

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