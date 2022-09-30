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"Бал у сатаны": соцсети затроллили истерическое выступление Путина в Кремле

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"Бал у сатаны": соцсети затроллили истерическое выступление Путина в Кремле

Пользователи Сети сравнивают российского лидера с сумасшедшим злодеем из кино о Джеймсе Бонде.

Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле на торжественной церемонии подписал документы о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии приняли участие коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также президент РФ выступил с речью. Он назвал незаконный "референдум", проведенный под дулами автоматов, "волеизъявлением миллионов людей", а также обвинил во всех бедах России "англосаксов". Путин не обошел и свою любимую тему – историю Второй мировой войны.

Пользователи соцсетей активно обсуждают события в Москве. ТСН.ua собрал сообщения и мемы из Сети на тему выступления главы Кремля.

Напомним, США, Евросоюз, Великобритания и еще ряд стран осудили действия Владимира Путина и обвинили его в нарушении устава ООН.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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Дата публикации
Просмотры
8837
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