"Бал у сатаны": соцсети затроллили истерическое выступление Путина в Кремле

Пользователи Сети сравнивают российского лидера с сумасшедшим злодеем из кино о Джеймсе Бонде.
Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле на торжественной церемонии подписал документы о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии приняли участие коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Также президент РФ выступил с речью. Он назвал незаконный "референдум", проведенный под дулами автоматов, "волеизъявлением миллионов людей", а также обвинил во всех бедах России "англосаксов". Путин не обошел и свою любимую тему – историю Второй мировой войны.
Пользователи соцсетей активно обсуждают события в Москве. ТСН.ua собрал сообщения и мемы из Сети на тему выступления главы Кремля.
"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная «церемония вхождения» не имеет никакого юридического смысла. Ведь субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте времени на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022
Лепил сырнички, пока слушал речь путина.— Info (@Info53917080) September 30, 2022
Короче, сырничков получилось много.
Это все, что я должен сказать о речи Путина.
Я два пункта не угадал вперед— Info (@Info53917080) September 30, 2022
pic.twitter.com/HIjTlQHv5O
Что-то там на речи пути не было Медведчука.— Info (@Info53917080) September 30, 2022
Мемуары пишет?
Балл в сатане. pic.twitter.com/WJXj659iBG— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 30, 2022
Помните все фильмы о бондах и других, где безумные воры угрожали уничтожить весь мир? Мы в том кино.— PhD Бля водный чип накрылся (@antonohaio) September 30, 2022
Отборная шизофрения— Nastya Stanko (@StankoNastya) September 30, 2022
Смотреть со звуком— Info (@Info53917080) September 30, 2022
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Напомним, США, Евросоюз, Великобритания и еще ряд стран осудили действия Владимира Путина и обвинили его в нарушении устава ООН.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
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