"Бал у сатаны": соцсети затроллили истерическое выступление Путина в Кремле

Пользователи Сети сравнивают российского лидера с сумасшедшим злодеем из кино о Джеймсе Бонде.

Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле на торжественной церемонии подписал документы о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В церемонии приняли участие коллаборанты Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также президент РФ выступил с речью. Он назвал незаконный "референдум", проведенный под дулами автоматов, "волеизъявлением миллионов людей", а также обвинил во всех бедах России "англосаксов". Путин не обошел и свою любимую тему – историю Второй мировой войны.

Пользователи соцсетей активно обсуждают события в Москве. ТСН.ua собрал сообщения и мемы из Сети на тему выступления главы Кремля.

"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная «церемония вхождения» не имеет никакого юридического смысла. Ведь субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте времени на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

Лепил сырнички, пока слушал речь путина.



Короче, сырничков получилось много.



Это все, что я должен сказать о речи Путина. — Info (@Info53917080) September 30, 2022

Я два пункта не угадал вперед



pic.twitter.com/HIjTlQHv5O — Info (@Info53917080) September 30, 2022

Что-то там на речи пути не было Медведчука.



Мемуары пишет? — Info (@Info53917080) September 30, 2022

Помните все фильмы о бондах и других, где безумные воры угрожали уничтожить весь мир? Мы в том кино. — PhD Бля водный чип накрылся (@antonohaio) September 30, 2022

Отборная шизофрения — Nastya Stanko (@StankoNastya) September 30, 2022

Напомним, США, Евросоюз, Великобритания и еще ряд стран осудили действия Владимира Путина и обвинили его в нарушении устава ООН.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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