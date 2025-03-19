Баланс сил НАТО под угрозой: США рассматривают изменения в военном руководстве

В Белом доме обсуждается возможность отказаться от автоматического назначения американского генерала на должность главнокомандующего силами НАТО в Европе. Это может являться сигналом об изменении роли США в Альянсе и их отношении к союзникам.

Об этом рассказали телеканалу NBC News чиновники в Пентагоне.

Согласно последним сообщениям, Министерство обороны США осуществляет значительную реорганизацию боевых командований и штабов. Как отмечают два чиновника ведомства, среди рассмотренных вариантов есть возможность отказа Соединенных Штатов от роли SACEUR – верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе.

Предлагаемая реструктуризация совпадает с курсом администрации Трампа на сокращение бюджетных расходов и персонала в государственных структурах. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Гегсет подчеркивают важность того, чтобы европейские союзники более активно брали на себя ответственность за безопасность континента.

Если США решат отказаться от роли SACEUR, это станет не просто кадровым изменением, а весомым сигналом для всего Альянса по трансформации баланса сил в НАТО. В этом случае союзники будут вынуждены самостоятельно определять процедуру выдвижения нового командующего. Пока эту ключевую позицию занимает генерал армии США Крис Каволи.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп считает, что США – главная сила НАТО, но намекает на уход от лидерства. Он давно критикует Альянс и может даже вывести войска из Европы или прекратить поставки вооружения.

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