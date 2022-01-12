Баллистическая ракета КНДР достигла десятикратной скорости звука

По предварительным оценкам, ракета прошла более 700 км в сторону Японии.

Запуск военными КНДР баллистической ракеты, о котором во вторник, 11 января, сообщила береговая охрана Японии, подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Об этом в среду, 12 января,сообщило агентство Yonhap.

В заявлении JCS говорится, что, по предварительным оценкам, ракета прошла более 700 км (435 миль), поднявшись на максимальную высоту 60 км, со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука (12 348 км/ч).

Это может свидетельствовать, что в КНДР овладели технологиями для создания высокотехнологичного оружия, которым являются гиперзвуковые ракеты.

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В то же время эксперты отметили, что скорость 10 Махов (десятикратная скорость звука) не является окончательным элементом для классификации гиперзвуковых ракет, поскольку обычные ракеты средней дальности обычно тоже приобретают скорость 9-10 Махов во время фазы разгона после взлета.

Запуск ракеты состоялся в северной провинции Джаганг в направлении океана.

Южнокорейские военные призвали КНДР немедленно прекратить запуски ракет, являющихся "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, что в 2022 году это был уже второй запуск баллистической ракеты военными КНДР. Первый запуск прошел 5 января.

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