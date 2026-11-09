Баллистика под прицелом: ВСУ выжгли завод под Петербургом, который "кормит" топливом ракеты "Искандер"

Пожар на заводе в Ленинградской области РФ после атаки 9 ноября / © скриншот с видео

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Силы обороны Украины в ночь на 9 ноября нанесли удар по АО «Завод имени Морозова» неподалеку от Санкт-Петербурга. Это предприятие снабжает уникальное твердое топливо для двигателей российских баллистических ракет «Искандер-М».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В заявлении отмечается, что каждая ракета «Искандер», которую российские войска запускают по украинским городам, проходит долгий производственный путь. Он начинается не с пусковой установки, а на предприятиях, где производят топливо для ракетных двигателей.

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Одним из таких предприятий является «Завод имени Морозова», расположенный недалеко от Санкт-Петербурга. По данным Генштаба ВСУ, завод производит взрывчатые вещества, а также разработал твердое топливо для двигателей ракетных комплексов «Тополь-М». Для баллистических ракет 9М723 «Искандер-М» предприятие производит и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820.

«Завод имени Морозова» входит в состав государственной корпорации «Ростех» и является важным звеном российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего армию РФ баллистическими ракетами.

«В ночь на 9 ноября в эту биографию вмешались Силы обороны Украины. Подразделения поразили предприятие и повредили сразу три производственных цеха. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Там отметили, что поражение такого предприятия оказывает непосредственное влияние на способность России производить ракеты для «Искандеров», которыми оккупанты атакуют украинские города. Таким образом, украинские удары нарушают производственную цепь еще до того, как ракеты попадают на пусковые установки.

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Напомним, в ночь на 9 ноября дроны также атаковали один из крупнейших НПЗ России — «КИНЕФ» в городе Кириши Ленинградской области. Там возникло возгорание. Это первый удар по предприятию с августа 2026 года. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил попадание в промзоне Киришей.

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