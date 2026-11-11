Баллистику нужно уничтожать еще в России: Fire Point обратилась с предложением в США

Fire Point просит разблокировать Starshield над Россией / © Фото из открытых источников

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Украинская компания Fire Point предлагает расширить географию использования американской военной спутниковой системы Starshield. В настоящее время ее применение ограничено территорией Украины , поэтому украинские военные не могут полноценно использовать ее для противодействия целям на российской территории вблизи границы.

Об этом рассказала руководитель Fire Point Ирина Терех в интервью Breaking Defense во время визита в Стокгольм.

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Зачем Fire Point нужен Starshield за пределами Украины

Ирина Терех объяснила, что компания хотела бы получить разрешение на использование Starshield не только на временно оккупированных территориях, но еще на 200–300 км дальше за пределами Украины.

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«Если бы у нас была возможность расширить лицензии Starshield не только на временно оккупированные территории, но и чуть дальше — примерно на 200–300 километров, это могло бы кардинально повлиять на то, как Украина противодействует баллистическим атакам России по гражданскому населению», — заявила Терех.

По ее словам, нынешние ограничения не дают полноценно решить проблему российских пусковых установок, расположенных недалеко от украинской границы. Именно из таких районов российские войска запускают значительную часть баллистических ракет, атакующих украинские города.

Использование Starshield на большем расстоянии от украинской территории, по мнению руководителя компании, могло бы существенно усилить возможности Украины по противодействию таким ударам.

Почему Украине важно договориться с США о новой лицензии

Starshield – военная версия спутниковой системы SpaceX, которую используют для нужд обороны. В отличие от обычного гражданского Starlink, военные терминалы могут работать на подвижных платформах, в том числе на беспилотниках и транспортных средствах.

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Ирина Терех подчеркнула, что в Украине доступ к системе контролирует Министерство обороны. Само ведомство выдает лицензии на использование терминалов и осуществляет надзор за их применением. Fire Point имеет разрешение только на установку оборудования, но не может передавать систему другим пользователям.

По словам руководительницы компании, Fire Point уже нашла альтернативный способ частично обходить американские ограничения. Однако он обеспечивает только 15–20% возможностей Starshield. Терех не стала раскрывать подробности этого решения.

"Мы сейчас пытаемся вытеснить максимум из этого обходного решения, но оно не может заменить Starshield как полноценную альтернативу - ни по цене, ни по возможности масштабирования", - пояснила она.

Вопрос расширения доступа встал накануне переговоров Украины с США о продлении контракта. Действующее соглашение по использованию Starshield должно завершиться в середине 2027 года, а обсуждение условий нового договора уже началось в этом месяце.

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Терех подчеркнула, что решение американской администрации о расширении лицензий может иметь непосредственное значение для защиты украинцев. Она назвала это политическим решением, которое не потребует от США значительных дополнительных усилий.

Параллельно Fire Point разрабатывает свою систему противоракетной обороны Freya совместно со шведской компанией Saab и другими партнерами. По словам Терех, испытания системы должны пройти еще в этом году, а перехват баллистической цели ожидают уже в 2027-м.

Starshield в Украине: ограничение, возобновление работы и будущее сотрудничества с США

В середине октября украинские военные столкнулись с внезапными ограничениями работы Starshield. Терминалы теряли связь при движении на определенной скорости, из-за чего возникали проблемы с управлением беспилотниками и перехватом российских целей. По оценке ISW, в этот период показатель перехвата российских реактивных дронов снизился с 77% до примерно 74%.

Уже 24 октября Министерство обороны Украины зафиксировало стабильную работу терминалов Starlink/Starshield на скорости более 161 км/ч. В то же время военные продолжили проверки, чтобы выяснить, полностью ли восстановились предыдущие возможности системы и где проходят верхние пределы скорости.

Отдельным вопросом осталось будущее сотрудничества с США, ведь украинский контракт на использование Starshield должен завершиться в середине 2027 года . Киев стремится заранее согласовать новое соглашение, поскольку переговоры могут потребовать длительное время. Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник подчеркивал, что Киев до сих пор не получил объяснений по октябрьским ограничениям.

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