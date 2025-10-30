Бальный зал за 300 млн: американцы подвергли резкой критике план Трампа по перестройке Белого дома

Большинство американцев выступили против перестройки Белого дома

Большинство американцев выступают против планов президента США Дональда Трампа снести Восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте бальный зал. Согласно результатам нового опроса, проведенного ABC News вместе с Washington Post и Ipsos, идея президента столкнулась с мощным сопротивлением граждан, особенно среди демократов и независимых избирателей.

Об этом пишет ABC News.

Решительное несогласие большинства

Опрос, проведенный с помощью Ipsos' Knowledge Panel, показал, что 56% американцев против того, чтобы администрация Трампа сносила Восточное крыло. Это необходимо для строительства нового бального зала площадью 90 тысяч квадратных футов (примерно 8361 кв. м ), финансируемого на средства частных пожертвований на сумму $300 миллионов . При этом 45% опрошенных выразили "решительное" несогласие.

Поддерживают план Трампа только 28% американцев, из которых 15% выразили решительную поддержку. Еще 16% респондентов затруднились дать однозначного ответа.

Раскол по партийному признаку

Взгляды на демонтаж Восточного крыла резко разделились по партийному признаку, демонстрирующему глубокий политический раскол в США:

Демократы: 88% опрошенных демократов выступают против, при этом 78% против решительно .

Республиканцы: 62% опрошенных республиканцев поддерживают эту идею.

Независимы: большинство независимых избирателей (61%) тоже против демонтажа, причем почти половина из них выступает против решительно.

Безусловная поддержка идеи Трампа достигает своего пика только среди его самых ярых поклонников: 58% однозначно одобряющих деятельность президента также решительно поддерживают и строительство бального зала. Среди тех, кто лишь частично одобряет политику Трампа, полная поддержка падает до 11%.

«Среди тех, кто совершенно не одобряет Трампа, 82% решительно выступают против сноса Восточного крыла и строительства бального зала, тогда как среди тех, кто не одобряет президента частично, решительно выступают против плана значительно меньше 37%», — отмечает издание.

Аргументы администрации

Администрация Трампа в ответ на критику заявляет, что прошлые президенты также вносили значительные изменения в архитектуру Белого дома.

Однако общественное мнение демонстрирует, что идея демонтажа одной из частей исторического здания для создания частного бального зала не находит широкой поддержки среди населения.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где раньше размещался офис Первой леди. На месте снесенного здания начато строительство нового бального зала.